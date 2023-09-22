По данным Сил специальных операций (ССО), тогда погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

Кирилл Буданов, начальник украинской военной разведки, утверждает, что два генерала, Александр Романчук и Олег Цеков, получили серьезные ранения. Ни одна из сторон не предоставила дополнительной информации об их состоянии, а Министерство обороны России не прокомментировало ситуацию. Независимая проверка утверждений не проводилась.

Если информация Украины подтвердится, это может свидетельствовать о серьезных проблемах в системе ПВО России, что вынуждает Москву перебросить дополнительные противоракетные батареи в Крым.

Стоит отметить, что Украина также утверждает, что в результате атаки на десантный корабль «Минск» 12 сентября погибли 62 человека, однако независимо подтвердить эту информацию пока не удалось.

Российские военные блогеры и издание Baza идентифицировали поврежденные суда как «Минск» и ударную подводную лодку после утверждения Минобороны РФ о повреждении двух кораблей во время атаки на Севастополь 12 сентября.