Удар по Крыму демонстрирует проблемы ПВО России The New York Times
Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота России во время совещания военных руководителей, сообщает The New York Times.
По данным Сил специальных операций (ССО), тогда погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.
Кирилл Буданов, начальник украинской военной разведки, утверждает, что два генерала, Александр Романчук и Олег Цеков, получили серьезные ранения. Ни одна из сторон не предоставила дополнительной информации об их состоянии, а Министерство обороны России не прокомментировало ситуацию. Независимая проверка утверждений не проводилась.
Если информация Украины подтвердится, это может свидетельствовать о серьезных проблемах в системе ПВО России, что вынуждает Москву перебросить дополнительные противоракетные батареи в Крым.
Стоит отметить, что Украина также утверждает, что в результате атаки на десантный корабль «Минск» 12 сентября погибли 62 человека, однако независимо подтвердить эту информацию пока не удалось.
Российские военные блогеры и издание Baza идентифицировали поврежденные суда как «Минск» и ударную подводную лодку после утверждения Минобороны РФ о повреждении двух кораблей во время атаки на Севастополь 12 сентября.