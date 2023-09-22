Докторантура за рубежом: продолжается прием документов

В рамках «Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы» продолжается прием документов на обучение в докторантуре за рубежом. Прием документов завершится 30 сентября в 23:59.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в программе, подробную информацию об объявлении и линк на регистрацию можно получить по соответствующим ссылкам.

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