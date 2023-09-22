Администрация президента о гумпомощи армянам

По просьбе представителей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, озвученной на встрече 21 сентября в городе Евлах, 4 фуры с 40 тоннами муки, гигиеническими средствами и постельным бельем на 500 человек, а также очередная машина скорой медицинской помощи с лекарственными препаратами, противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, предназначенными для лечения 200 человек, пострадавших в результате взрыва на заправочной станции близ города Ханкенди, были отправлены 26 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджана.