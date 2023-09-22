День рождения в Сабирабаде пошел не по плану

25 сентября в прокуратуру Сабирабадского района поступила информация о том, что в средней школе села Ахтачы Мугань 12 человек, в том числе 11 школьников и один учитель, обратились в центральную районную больницу с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщили в прокуратуре Сабирабадского района, в ходе предварительного расследования было установлено, что пациенты отравились на праздновании дня рождения одного из учащихся.

Как сообщили haqqin.az в исполнительной власти села, сейчас школьники чувствуют себя нормально. Предполагается, что они отравились праздничным тортом.

По факту ведется расследование.