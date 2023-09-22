Как Украина применит ATACMS против России

ВСУ не будут применять тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

«Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS - ред.) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами», — сказал Данилов.

Он отметил, что ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.

22 сентября телекомпания NBC сообщила, что Джо Байден обещал Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.