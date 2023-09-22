В Азербайджане бабье лето
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ветер северо-западный.
Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, но днем в высокогорных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в некоторых районах туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.