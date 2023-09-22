Саманта Пауэр посетит Азербайджан
Глава агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр посетит Азербайджан. Как передают армянские СМИ, об этом заявил сопровождающий ее в поездке замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.
Саманта Пауэр в рамках визита в Армению посетила Горус, куда прибывают карабахские армяне. Затем Пауэр отправится в Азербайджан.
По словам Ованнисяна, Пауэр уже заявила о том, что основная цель визита – гуманитарная помощь. Предусматриваются также дополнительные программы помощи Армении.