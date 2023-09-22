Украинцы с помощью HIMARS уничтожили российских офицеров видео
Украинские военные поразили временный пункт управления российских войск в Херсонской области. В результате ликвидированы 8 офицеров, еще 7 ранены.
Так, благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS поразила россиян в тот момент, когда те проводили ежедневное совещание. На собрании были офицеры 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.
September 26, 2023
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