Хикмет Гаджиев: Больницы Азербайджана примут пациентов из Ханкенди

Азербайджан ведет регулярную работу с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и представителями армян Карабах а для реагирования на гуманитарные потребности в регионе. Об этом написал помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети Х.

Помощник президента уточнил, что в больницах Агдама, Сабирабада и Саатлы все готово для приема большого числа пациентов из Ханкенди и что в эти больницы был направлен дополнительный медицинский персонал. Медикаменты, особенно для лечения ожогов, и другие принадлежности, а также продовольственная помощь были направлены в эти районы. Помощь продолжится и в последующие дни.

Кроме того, вертолету с медицинской бригадой был обеспечен доступ из Армении в Карабах для транспортировки нуждающихся в медицинской помощи лиц и оказания помощи на месте.

Хикмет Гаджиев также указал, что азербайджанская сторона в настоящее время работает над предоставлением МККК доступа к дороге Горис - Кафан - Эйвазлы - Физули - Шуша - Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки помощи.