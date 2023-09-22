Первый электробус на бакинских улицах

В Баку начал курсировать первый в Азербайджане автобус с электрическим двигателем. Электробус курсирует по маршруту №5 от поселка "20-й участок" до станции метро "Нариман Нариманов".

В салоне транспортного средства имеется 33 сидячих места, а общая пассажировместимость составляет 82 человека. При полном заряде аккумуляторной батареи электробус способен преодолеть расстояние в 350 км. Транспортное средство полностью отвечает современным требованиям пассажироперевозок.

В настоящее время изучается совместимость электробуса с рельефом города Баку. По результатам будет оценена возможность использования электробусов в общественном транспорте столицы.

Следует отметить, что ведется работа по расширению использования электробусов по всей стране. И вся проделанная работа является составной частью большого проекта по увеличению мобильности, нацеленного на повышение доступности общественного транспорта, увеличение скорости передвижения в черте города, устранение пробок и снижение выбросов в атмосферу.