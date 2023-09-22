Дерипаска: Почему бы не остановить войну?

Дерипаска, который находится под санкциями США с 2018 года и ЕС с 2022 года, описал санкции как устаревший инструмент. По его мнению, этот инструмент сдерживания неадекватен для XXI века.

«Почему бы не остановить это с обеих сторон — не вижу, чтобы кто-то достиг заявленной цели», — сказал Дерипаска, касаясь войны.

«Вы передадите [Украине истребители] F-16, F-35? Вы знаете, единственная цель, которая будет достигнута, — это больше страданий, больше потерянных жизней и больше раненых», — сказал миллиардер.

Он подчеркнул, что дальнейшие военные действия приведут к большим потерям и страданиям и предсказал «еще 50 тысяч убитых с обеих сторон [и] 150 тысяч раненых» к следующему году.

Дерипаска также выразил недоверие к тому, что санкции могут остановить войну, изменить режим или приблизить решение конфликта, подчеркнув необходимость искать другие решения.