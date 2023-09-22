Методы контрацепции, планирование семьи: врач Афет Арабова разъясняет
26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. Это мероприятие проводится под девизом Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility - «Контрацепция: ваша жизнь, ваша ответственность». Организации, которые инициировали проведение Всемирного дня контрацепции, исповедуют принцип, согласно которому каждая беременность должна быть желанной. Они видят свою миссию в том, чтобы повысить осведомленность населения о способах и методах контрацепции, дать молодым людям возможность самостоятельно принимать информированные решения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, избежать внеплановых беременностей.
Представляем интервью с акушером-гинекологом Центра планирования семьи Министерства здравоохранения Афет Арабовой, опубликованное на сайте ведомства, в котором она рассказывает о методах и средствах контрацепции, какой вклад они вносят в планирование беременности.
- Что подразумевается под методами контрацепции?
- Методы контрацепции включают в себя различные средства, которые пары могут использовать для предотвращения нежелательной беременности. Эти методы либо предотвращают зачатие путем блокирования сперматозоидов, либо препятствуют внедрению оплодотворенной яйцеклетки в матку.
- Какие средства контрацепции используются в современной медицине?
- В современной медицине широко распространены несколько методов и средств контрацепции. Барьерные контрацептивы включают противозачаточные средства (презервативы), диафрагмы и цервикальные (маточные) колпачки. Контрацепции доступны как для мужчин, так и для женщин. Другие методы включают вазэктомию, контроль базальной температуры, мониторинг изменений температуры для определения дней, наблюдение за изменением консистенции цервикальной слизи и др.
- Хотелось бы узнать о связи методов контрацепции с репродуктивным здоровьем…
- Методы контрацепции вносят важный вклад в репродуктивное здоровье, помогая парам контролировать и планировать количество детей, а также сроки беременности. Помимо этого, они помогают избежать незапланированной беременности и контролировать решение о зачатии. Такая ситуация позволяет снизить финансовый и эмоциональный стресс, а также риски, связанные с незапланированной беременностью, например, осложнения со здоровьем. Доступ к эффективным методам контрацепции также может помочь снизить потребность в небезопасных абортах, которые могут представлять значительный риск для здоровья и благосостояния женщин.
- Какой вклад в планирование беременности вносят методы контрацепции?
- Правильное планирование беременности позволяет оптимизировать свое здоровье до применения контрацепции. Это включает в себя обеспечение надлежащего перинатального (дородового) ухода, улучшение рациона питания и отказ от вредных привычек, которые могут негативно повлиять на развитие плода.
Противозачаточные средства позволяют распределять периоды беременности, давая организму перерыв для регенерации между родами и новой беременностью. Оптимальные интервалы могут снизить риск осложнений для здоровья матери и ребенка.
Когда беременность запланирована и соблюдается необходимый перерыв между родами, у женщин больше шансов получить доступ к соответствующей медицинской помощи и ресурсам.
- Каковы социальные эффекты этих методов в отличие от медицинской сферы?
- Одно из основных преимуществ противозачаточных средств — возможность женщинам осуществлять контроль над своим репродуктивным здоровьем. Это позволяет им добиваться успехов в учебе и личных карьерных устремлений, не беспокоясь о незапланированной беременности. Соблюдение паритета в принятии контрацепции позволяет разделить ответственность за планирование семьи и способствует гендерному равенству.
Широкий ассортимент методов контрацепции позволяет выбрать оптимальный вариант для пар, который лучше всего соответствует их мировоззрению и образу жизни. Это способствует принятию индивидуального и в то же время обоснованного решения.
В целом, методы контрацепции являются важными инструментами для укрепления репродуктивного здоровья и расширения возможностей пар делать выбор, который положительно влияет на их физическое, эмоциональное и социально-экономическое благополучие.