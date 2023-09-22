Методы контрацепции, планирование семьи: врач Афет Арабова разъясняет

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26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. Это мероприятие проводится под девизом Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility - «Контрацепция: ваша жизнь, ваша ответственность». Организации, которые инициировали проведение Всемирного дня контрацепции, исповедуют принцип, согласно которому каждая беременность должна быть желанной. Они видят свою миссию в том, чтобы повысить осведомленность населения о способах и методах контрацепции, дать молодым людям возможность самостоятельно принимать информированные решения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, избежать внеплановых беременностей. Представляем интервью с акушером-гинекологом Центра планирования семьи Министерства здравоохранения Афет Арабовой, опубликованное на сайте ведомства, в котором она рассказывает о методах и средствах контрацепции, какой вклад они вносят в планирование беременности.

- Что подразумевается под методами контрацепции? - Методы контрацепции включают в себя различные средства, которые пары могут использовать для предотвращения нежелательной беременности. Эти методы либо предотвращают зачатие путем блокирования сперматозоидов, либо препятствуют внедрению оплодотворенной яйцеклетки в матку. - Какие средства контрацепции используются в современной медицине? - В современной медицине широко распространены несколько методов и средств контрацепции. Барьерные контрацептивы включают противозачаточные средства (презервативы), диафрагмы и цервикальные (маточные) колпачки. Контрацепции доступны как для мужчин, так и для женщин. Другие методы включают вазэктомию, контроль базальной температуры, мониторинг изменений температуры для определения дней, наблюдение за изменением консистенции цервикальной слизи и др. - Хотелось бы узнать о связи методов контрацепции с репродуктивным здоровьем… - Методы контрацепции вносят важный вклад в репродуктивное здоровье, помогая парам контролировать и планировать количество детей, а также сроки беременности. Помимо этого, они помогают избежать незапланированной беременности и контролировать решение о зачатии. Такая ситуация позволяет снизить финансовый и эмоциональный стресс, а также риски, связанные с незапланированной беременностью, например, осложнения со здоровьем. Доступ к эффективным методам контрацепции также может помочь снизить потребность в небезопасных абортах, которые могут представлять значительный риск для здоровья и благосостояния женщин.