Со времен взаимного сосуществования и жизни бок о бок с азербайджанцами некоторые армяне, проживающие в Карабахе, говорят и на азербайджанском языке. Об этом в социальной сети Х написал Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента.

«Азербайджанские полицейские вместе с российскими миротворцами на дороге раздают армянским мирным жителям воду и спрашивают, не нужно ли им чего-нибудь еще. Общение происходит на русском и даже на азербайджанском языках», – написал Х.Гаджиев.