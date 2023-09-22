Хикмет Гаджиев об армянах Карабаха, говорящих на азербайджанском видео
Со времен взаимного сосуществования и жизни бок о бок с азербайджанцами некоторые армяне, проживающие в Карабахе, говорят и на азербайджанском языке. Об этом в социальной сети Х написал Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента.
«Азербайджанские полицейские вместе с российскими миротворцами на дороге раздают армянским мирным жителям воду и спрашивают, не нужно ли им чего-нибудь еще. Общение происходит на русском и даже на азербайджанском языках», – написал Х.Гаджиев.
Azerbaijan Police personnel with Russian peacekeepers on the road are distributing waters to armenian civilians and asking them whether they need something else?. Communication is in Russian and even in the Azerbaijani language as well. Since the days of mutual co-existance and… pic.twitter.com/nhW3i6PCxB— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 26, 2023