Завершается специальная акция для нефтяников от Kapital Bank

В рамках акции, посвященной 20 сентября — Дню нефтяников, сотрудники нефтегазовой отрасли могут получить кредит наличными в размере до 20 зарплат по ставке от 10,9% годовых. Кредит предоставляется на сумму до 30 тысяч манатов на срок до 59 месяцев.

Совсем немного времени осталось до завершения специальной акции от первого банка Азербайджана, Kapital Bank, для сотрудников нефтегазовой отрасли.

Оформить кредит можно как онлайн, подав заявку через мобильное приложение Birbank, сайт birbank.az или kapitalbank.az, так и в любом филиале Kapital Bank. Воспользоваться акцией могут и лица, имеющие кредитные обязательства, получающие зарплату либо пенсию в других банках. Акция продлится до 13 октября. Узнать подробнее об условиях кредита и подать заявку: https://kbl.az/pnio

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.