Сообщение Администрации президента: Более 60 тонн топлива отправлено в Ханкенди обновлено 13:59
В соответствии с просьбой, озвученной 21 сентября 2023 года на встрече в городе Евлах с представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, об обеспечении горюче-смазочными материалами в первую очередь детских садов, служб скорой медицинской помощи и противопожарных служб, 26 сентября по дороге Агдам – Аскеран – Ханкенди было отправлено 30 тонн бензина, 34 тонны дизельного топлива. Об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана.
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Центральные власти Азербайджана отправили топливо для армянских жителей Карабахского региона.
Сообщается, что в Ханкенди направились два автомобиля с топливом.