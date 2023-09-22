Сообщение Администрации президента: Более 60 тонн топлива отправлено в Ханкенди обновлено 13:59

В соответствии с просьбой, озвученной 21 сентября 2023 года на встрече в городе Евлах с представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, об обеспечении горюче-смазочными материалами в первую очередь детских садов, служб скорой медицинской помощи и противопожарных служб, 26 сентября по дороге Агдам – Аскеран – Ханкенди было отправлено 30 тонн бензина, 34 тонны дизельного топлива. Об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана.

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Центральные власти Азербайджана отправили топливо для армянских жителей Карабахского региона.

Сообщается, что в Ханкенди направились два автомобиля с топливом.