Михаил Горбачев стал причиной вражды между армянами и азербайджанцами. Об этом рассказал житель Карабах а армянского происхождения Слава Усебян в беседе с корреспондентом Report, направленным в Лачин.

Усебян рассказал, что он всегда поддерживал дружественные отношения с азербайджанцами, жил и работал вместе с ними. «Я жил в Ханкенди, а также в Баку. Среднюю школу окончил в Баку. Жил в поселке «Монтина». С азербайджанцами делили хлеб-соль, у нас были очень хорошие отношения. Дай Бог, это все возобновится», — подчеркнул он.

Усебян рассказал о сохраненных фотографиях с друзьями из Баку. Он также отметил, что не сталкивался с проблемами или давлением в регионе.

«Я покинул Ханкенди, оставив там два дома. Работал заместителем начальника в управлении пожарной охраны. Я до сих пор храню фотографии со своими друзьями из Баку. Армяне думают, что меня тут задержали. Однако я прошел очень спокойно, без какого-либо давления», — рассказал Усебян.