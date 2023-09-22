В Ходжавенде снесли памятник террористу Монте Мелконяну фото
Сообщается, что в Ходжавенде демонтирован памятник армянскому террористу Монте Мелконяну.
Монте Мелконян был армянским военным командиром и националистом, который участвовал в боевых действиях против Азербайджана во время Первой Карабахской войны. Азербайджан рассматривает его как террориста из-за преступлений против мирного азербайджанского населения и территориальной целостности страны.
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