В Ходжавенде снесли памятник террористу Монте Мелконяну фото

Сообщается, что в Ходжавенде демонтирован памятник армянскому террористу Монте Мелконяну.

Монте Мелконян был армянским военным командиром и националистом, который участвовал в боевых действиях против Азербайджана во время Первой Карабахской войны. Азербайджан рассматривает его как террориста из-за преступлений против мирного азербайджанского населения и территориальной целостности страны.