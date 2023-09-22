Иран продолжает переживать за границы Армении

Новый посол Ирана в Ереване Мехди Собхани отметил необходимость сохранения территориальной целостности Армении. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает агентство ИРНА.

На встрече армянский премьер поздравил Собхани с назначением на пост посла и выразил надежду на расширение и укрепление отношений между двумя странами.

По словам Пашиняна, Иран и Армения должны поддерживать свои контакты в трудные времена региона.

«Надежный диалог с президентом Исламской Республики Иран способствует углублению партнерства между Тегераном и Ереваном», — отметил он.

Собхани на этой встрече подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности Армении. Он также заявил об обеспечении безопасности и соблюдении прав армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, развитие инфраструктуры, здравоохранение, наука и культура.