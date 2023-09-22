15-летний азербайджанец ростом 2 метра 10 сантиметров будет тренироваться в США

28 сентября баскетболист молодежной сборной Азербайджана Гусейн Гафланов при поддержке Федерации баскетбола Азербайджана отправится в США.

15-летний Гусейн, рост которого сейчас достигает 2 метра 10 сантиметров, в течение года будет учиться и тренироваться в Академии Южной Калифорнии.

Ранее Гафланов участвовал в учебно-тренировочных сборах испанского клуба «Валенсия» и тренировался в школе НБА в Вильнюсе.