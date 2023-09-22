Эрдоган заявил, что и Иран дал добро на Зангезурский коридор

В частности, отвечая на вопрос журналиста об открытии Зангезурского коридора после успешных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабах е, Эрдоган отметил, что установление прямого сообщения по железной дороге и автомобильным дорогам с Нахчываном и другими регионами Азербайджана укрепит азербайджано-турецкие отношения.

«Благодаря этим крепким связям, мы будем быстро продвигаться во многих вопросах в будущем. Поэтому мы сделаем все возможное для как можно более скорого открытия этого коридора. Реализация этого, имеющего большое значение для Турции и Азербайджана, коридора - стратегический вопрос и обязательно должна быть завершена», - сказал Эрдоган.

Турецкий президент также сказал, что были получены позитивные сигналы от Ирана в вопросе открытия Зангезурского коридора. «Если мы хотим видеть в Зангезурском и Лачинском коридорах маршруты мира, то нам надо решать эти вопросы спокойно и без конфликтов. Что же касается поезда, который пойдет из Турции в Нахчыван, через Армению в Азербайджан, то надо посмотреть на вопрос его прохода через Армению. Если Армения не будет участвовать, то как пойдет маршрут? Через Иран. Иран позитивно к этому относится, так что может быть создан путь через Иран в Азербайджан», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.