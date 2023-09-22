Что сказал Эрдоган в телефонном разговоре Пашиняну?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости прогресса в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам по возвращении из Азербайджана. Его слова приводят турецкие СМИ.

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда поддерживала Азербайджан, и подтвердил эту позицию в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН. Эрдоган подчеркнул значимость достижения мира и стабильности в регионе после 44-дневной войны и выразил надежду, что Армения, вместо того чтобы затягивать процесс, наконец, проявит твердую волю и воспользуется новыми возможностями для урегулирования конфликта.