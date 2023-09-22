Что сказал Эрдоган в телефонном разговоре Пашиняну?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости прогресса в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам по возвращении из Азербайджана. Его слова приводят турецкие СМИ.
Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда поддерживала Азербайджан, и подтвердил эту позицию в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН. Эрдоган подчеркнул значимость достижения мира и стабильности в регионе после 44-дневной войны и выразил надежду, что Армения, вместо того чтобы затягивать процесс, наконец, проявит твердую волю и воспользуется новыми возможностями для урегулирования конфликта.
«Я выразил это ожидание и премьер-министру Армении Николу Пашиняну в телефонном разговоре 11 сентября. Мы не видим никаких нерешаемых проблем, если будет уважаться территориальная целостность, суверенитет Азербайджана и права соседства. Прогресс в процессе между Азербайджаном и Арменией даст большой импульс региональной нормализации», — сказал Эрдоган.
Эрдоган также отметил, что Турция и дальше будет работать вместе с Азербайджаном для обеспечения стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе.