Медведев готов к огромным жертвам
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что действия Запада «оставляют России все меньше выбора, кроме прямого столкновения».
«1. Братание канадских животных во главе с премьером Трюдо в своем парламенте с нацистами.
2. Поставки танков «Абрамс» из арсеналов НАТО.
3. Обещания поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевским властям.
Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м…» – написал Медведев.