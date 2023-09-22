Эрдоган об отношении к армянам Карабаха

Армия Азербайджана была бескомпромиссной против террористов, но проявила большое сочувствие к гражданскому населению. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из поездки в Азербайджан.

Эрдоган заявил: «Большая разница между событиями 30-летней давности во время оккупации Карабаха и происходящим после освобождения оккупированных территорий уже навсегда запечатлена в памяти.

В регион доставляются все необходимые гражданам товары, включая огромное количество продовольствия.

Отдельно хочу поблагодарить наших азербайджанских братьев за гуманное и сознательное отношение к гражданскому населению после военных действий».