Эрдоган об отношении к армянам Карабаха
Армия Азербайджана была бескомпромиссной против террористов, но проявила большое сочувствие к гражданскому населению. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из поездки в Азербайджан.
Эрдоган заявил: «Большая разница между событиями 30-летней давности во время оккупации Карабаха и происходящим после освобождения оккупированных территорий уже навсегда запечатлена в памяти.
В регион доставляются все необходимые гражданам товары, включая огромное количество продовольствия.
Отдельно хочу поблагодарить наших азербайджанских братьев за гуманное и сознательное отношение к гражданскому населению после военных действий».