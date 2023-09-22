Эрдоган об апофеозе счастья в Нахчыване

Газопровод Ыгдыр – Нахчыван позволит полностью удовлетворить потребности населения Нахчывана в природном газе. Об этом журналистам рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Азербайджана.

«Мы ставим целью достичь ежедневной пропускной способности газопровода в 2 миллиона кубических метров при общей протяженностью в 80 тыс. 150 метров», – рассказал президент Турции.

Он также упомянул открытие Нахчыванского восстановительно-производственного военного комплекса. «События, происходящие в настоящее время, еще раз подчеркнули значимость национальной оборонной промышленности. Я уверен, что этот комплекс внесет важный вклад в оборонные возможности Азербайджана», – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выразил крайнее удовлетворение от визита в Нахчыван.

«С тремя подписанными соглашениями в области энергетики, транспорта и жилищного строительства наш визит в Нахчыван достиг своего апофеоза. Мы чувствуем себя счастливыми, наше сотрудничество с Азербайджаном переходит на новый уровень с каждым новым проектом», – отметил глава Турции.