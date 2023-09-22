Путин и Раиси обсуждают Карабах

Президент Ирана Ибрагим Раиси позвонил главе российского государства Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации, Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана. Путин и Раиси в телефонном разговоре подчеркнули важность решения всех вопросов по Карабаху исключительно мирными средствами.

Президент РФ информировал Раиси о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.

Также они обсудили по телефону обеспечение плавного подключения Ирана к деятельности БРИКС, и выразили заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3».