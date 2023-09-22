Кампания «Девушкам белое к лицу» – обладатель Гран-при фестиваля Ad Black Sea

Кампания «Девушкам белое к лицу», проводимая Azercell и Федерацией дзюдо Азербайджана, удостоена Гран-при фестиваля Ad Black Sea. Помимо Гран-при в этом конкурсе социальный проект также получил золотую награду в номинации «Устойчивая PR-кампания» и выиграл несколько серебряных и бронзовых наград в других категориях.

Креативный партнер кампании «Девушкам белое к лицу» в лице рекламного агентства Endorphin также был удостоен награды «Лучшее агентство» фестиваля. Всего на фестивале, где в 13 номинациях соревновался 301 участник из 10 стран, кампания «Девушкам белое к лицу» одержала победу в 6 номинациях:

1. Гран-при фестиваля за 2023 год.

2. Номинация «Устойчивая PR-кампания» - золотая награда.

3. Номинация «Корпоративные цели и социальная ответственность» - серебряная награда.

4. Номинации «Привлечение населения с целью устойчивого развития» - серебряная награда.

5. Номинация «Комплексная рекламная кампания» - бронзовая награда.

6. Номинация «Телевидение и фильмы» - бронзовая награда.

Президент ООО Azercell Telecom Зарина Зейналова отметила, что кампания «Девушкам белое к лицу» — это программа, не просто связанная со спортом. «Этот проект стал инвестицией Azercell в построение светлого будущего для азербайджанских девушек, показывающий, как они могут добиться успеха в спорте, образовании и жизни. Потому что наши девушки - лидеры и образцы для подражания в будущем. Мы рады, что этот проект, направленный на будущее Азербайджана, был признан на международном уровне и удостоен Гран-при, что вдохновляет нас на реализацию новых идей», - подчеркнула З.Зейналова.

«Очень рад, что на столь престижном творческом фестивале Федерация дзюдо Азербайджана, наш партнер и спонсор в лице Azercell, а также креативное рекламное агентство, работавшее над этим проектом, впервые были удостоены Гран-при и золотой награды в номинации «Устойчивая PR-кампания», а также завоевали многочисленные серебряные и бронзовые награды. И этот факт является наглядным примером государственно-частного партнерства в решении социально ориентированных задач. Это вызывает у нас большую гордость и мотивирует на дальнейшие достижения», - отметил генеральный секретарь федерации Рашад Расуллу.

Социальная кампания «Девушкам белое к лицу», проводимая ООО Azercell Telecom в партнерстве с Федерацией дзюдо Азербайджана, направлена на повышение интереса к спорту и пропаганду здорового образа жизни в обществе. Также кампания затрагивает проблему ранних браков. В рамках кампании первые 1000 девушек в возрасте от 7 до 14 лет, прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах Азербайджана, получили в подарок дзюдоги.

«Девушкам белое к лицу» - одна из кампаний, вызвавшая интерес в местных СМИ и до сих пор находящаяся в тренде:

https://www.youtube.com/watch?v=RVR9UPaeGT0

Получить больше информации о проекте и записать девушек на занятия по дзюдо можно по этой ссылке:

https://qizlaraagyarasir.az/#

Ad Black Sea - фестиваль, проходящий в Грузии с 2015 года. На фестивале, который прошел в Батуми (Грузия) с 14 по 16 сентября 2023 года, ведущие представители отрасли делились творческими идеями и обсуждали тенденции рекламы и маркетинга. Участие в фестивале в этом году приняло 10 стран, включая Грузию, Азербайджан, Украину, Армению, Болгарию, Венгрию, Румынию, Казахстан, Узбекистан и страны Балтии. Голосование членов жюри, в состав которого вошли представители Германии, Перу, Сингапура, Бразилии, Болгарии, Польши, Грузии и Турции, позволило оценить проекты 301 участника конкурса в 13 номинациях.