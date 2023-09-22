Анализ воды в Сёюдлю: превышена норма, но не смертельно

В докладе, подготовленном британской компанией Micon International Co Limited, было отмечено, что в образцах воды было обнаружено превышение некоторых показателей установленных норм. В то же время установлено, что это не является источником опасности для окружающей среды и здоровья человека.

В отчете оцениваются недостатки деятельности «Азербайджанской международной горнодобывающей компании» в вопросах здоровья, окружающей среды, охраны труда и управления связями с местными общинами.