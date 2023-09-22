Эрдоган: «Армия Азербайджана пришла в Ходжалы…»

Турецкий лидер отметил, что около миллиона азербайджанцев были вынуждены бежать из Ходжалы и других городов, прежде всего в Азербайджан. «Спустя десятилетия Азербайджан потребовал ответа и вернул свои земли», - сказал Эрдоган.

Резня в Ходжалы никогда не будет забыта, и Армения будет нести за нее ответственность. Об этом в своих заявлениях для прессы после возвращения из Азербайджана сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что Азербайджан вернул свои земли, несмотря на противодействие Минской группы ОБСЕ, в которую входили США, Россия и Франция.

Президент Турции заявил, что армия Азербайджана пришла в Ходжалы не для того, чтобы принести разрушение, а для того, чтобы установить мир и стабильность, и что теперь настало время устойчивого мира и спокойствия в Карабахе под суверенитетом Азербайджана.

«Кто теперь в Ходжалы? Настоящие хозяева Ходжалы... Мы молимся за упокоение душ всех мучеников. Армия Азербайджана вошла в Ходжалы не для того, чтобы принести хаос, кровь и смерть, а чтобы принести мир и спокойствие. Она не вошла туда так, как в свое время вошли армянские банды. Она не вошла туда, чтобы убивать людей. Она вошла туда, чтобы принести мир и спокойствие», - отметил турецкий президент.

Эрдоган также выразил надежду, что Армения также будет стоять на стороне мира и содействовать его установлению в регионе.

«Теперь пришло время для устойчивого мира и спокойствия под суверенитетом Азербайджана как для Ходжалы, так и Карабаха. Армении следует поддерживать установление и сохранение этого мира», - подытожил президент Турции.