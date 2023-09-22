Эрдоган о выходе Менендеса из игры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что одним из ключевых препятствий, связанных с F-16, была деятельность американского сенатора Боба Менендеса против Турции. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Азербайджана.

Турецкий лидер сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан будет тщательно отслеживать процесс продажи истребителей F-16 Турции.

«Таким образом, у нас может быть возможность ускорить процесс с F-16. Менендес и те, кто разделяет его точку зрения, препятствуют нам не только в вопросе F-16, но и во многих других вопросах. Выход Менендеса из игры — это преимущество для нас, но вопрос F-16 зависит не только от Менендеса», — отметил Эрдоган.

Эрдоган сообщил журналистам, что Турция ожидает конкретного ответа от США по вопросу поставок F-16 Турции: «Надеемся, мы получим ожидаемый положительный результат без дальнейших задержек».

Турецкий лидер также сказал, что задержка по вопросу поставок американских истребителей в очередной раз показывает значимость местной оборонной промышленности. «Этот вопрос показывает нам, насколько важно быть самодостаточной страной в области оборонной промышленности. Мы сталкивались с аналогичной ситуацией раньше в отношении беспилотных летательных аппаратов. (…) Мы не смогли получить их от нашего союзника (…) и создали свои беспилотники», — сказал Эрдоган.

«Теперь нам нужны F-16, но мы также работаем над производством нашего нового поколения истребителя Каан», — подытожил президент Турции.