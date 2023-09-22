Румыния осудила атаку России

Министерство обороны Румынии осудило атаку России на припортовую инфраструктуру Одесской области, в частности, на паромную переправу через Дунай между украинской Орловкой и румынской Исакчей. Об этом сообщило Минобороны Румынии в Х (ранее Twitter).

Минобороны Румынии отметило, что во время российских атак на украинские объекты и гражданскую инфраструктуру оно отслеживало воздушную обстановку вблизи национальных границ в режиме реального времени.

«Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные атаки», – говорится в сообщении.

Ночью 26 сентября российские силы нанесли удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего были повреждены здание пункта пропуска, склады, три десятка грузовиков, сгорели шесть фур и ранены два водителя.