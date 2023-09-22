Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер прокомментировал визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Миллер сообщил, что вопросы, касающиеся этого визита, в частности, возможные транспортные пути между Турцией и Азербайджаном через территорию Армении, обсуждались госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом на встрече в Нью-Йорке 22 сентября.

Миллер выразил надежду на конструктивную роль всех союзников и партнеров в достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, включая Турцию.

Представитель Госдепа не предоставил дополнительных комментариев по этому вопросу.