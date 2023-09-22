Прокурор требует: приговорить экс-главу Шамкира к 13 годам

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова. Его обвиняли в отмывании денег, превышении должностных полномочий и получении взяток в крупном размере.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на состоявшемся во вторник, 26 сентября, заседании суда выступил гособвинитель. Он потребовал приговорить А.Мамедова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Адвокатам дали время подготовить защитительную речь.

Напомним, Алимпашу Мамедова в апреле 2021 года арестовала Служба государственной безопасности. Экс-глава Шамкира был привлечен к уголовной ответственности по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжелые последствия), 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана. Кроме того, у бывшего главы Шамкира изъяли имущество на 10 миллионов манатов.