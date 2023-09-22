США о мирном соглашении между Баку и Ереваном

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул значимость достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Миллер отметил, что стороны могут прийти к соглашению, если будут готовы идти на трудные компромиссы, которых не было, по его словам, в последние месяцы. «Это то, к чему мы стремились уже долгое время. Мы публично говорили, что считаем возможным достижение соглашения, если обе стороны будут готовы идти на трудные компромиссы», — сказал Миллер.

Представитель Госдепартамента также упомянул запланированную на 5 октября в испанской Гранаде встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подчеркнув, что важно, чтобы лидеры двух стран встретились и преодолели разногласия между странами.