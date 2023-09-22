Администрация президента Азербайджана о взрыве и пожаре в Ханкенди
Администрация президента Азербайджана распространила заявление в связи с произошедшим накануне на автозаправочной станции вблизи города Ханкенди взрывом.
В сообщении говорится: «25 сентября на автозаправочной станции вблизи азербайджанского города Ханкенди произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. В настоящее время пожар на этой территории продолжается. Для тушения огня 15 пожарных автомашин специального назначения Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выехали в город Ханкенди по дороге Агдам - Аскеран - Ханкенди. В случае необходимости также будут задействованы дополнительные силы».