Турецкая оппозиция выберет нового лидера
38-й, чрезвычайный съезд Народно-республиканской партии (CHP) соберется 4-5 ноября. Об этом сообщают турецкие СМИ.
На заседании съезда партии 4 ноября выберут генерального секретаря, а 5 ноября состоятся выборы членов Совета партии.
Наиболее сильным кандидатом против действующего генсека партии Кемаля Кылычдароглу считается Озгюр Озель.
Стоит отметить, что после очередного поражения на выборах президента Турции в CHP возникли дискуссии о «переменах». В частности, мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что общество хочет перемен в лице Кемаля Кылычдароглу и его администрации.