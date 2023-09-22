Имущество экс-главы Шамкира конфискуют

На состоявшемся во вторник, 26 сентября, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям заседании по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова государственный обвинитель в своем выступлении затронул и вопрос об арестованном имуществе экс-главы.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, обвинения, предъявленные бывшему главе ИВ, доказаны, установлено, что имущество Мамедова, на которое наложен арест, приобретено преступным путем.

На основании этого собственность экс-главы стоимостью 2 миллиона манатов должна быть конфискована в пользу государства, в частности, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО Abad Şəmkir (рыночная стоимость 1 млн 335 тыс. манатов); две квартиры в Баку (рыночная стоимость 676 тыс. манатов).

Отметим, что во время следствия также был наложен арест на принадлежащее семье Мамедова ООО AzForel, рыночная стоимость которого оценивается в 8 миллионов манатов.