Дорожная полиция предупреждает

Государственное управление дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с Днем Памяти 27 сентября. С заявлением выступил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

Он отметил, что учитывая поток посетителей на Аллею шехидов и Вторую аллею почетного захоронения, дорожная полиция завтра в течение дня организует службу, которая будет регулироваться на этих территориях.

«Просьба ко всем посетителям учитывать интенсивность движения, и пользоваться не личным, а общественным транспортом. А посетителям, приехавшим на личном транспорте, не останавливать автомобили на проезжей части дороги», — сказал Аскерли.