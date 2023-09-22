Что обнаружила азербайджанская армия в Карабахе
Минобороны опубликовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 17:00 26 сентября.
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 909
2. Артиллерийские орудия - 47
3. Средства ПВО - 226
4. Боеприпасы - 251308
5. Снаряжение и принадлежности - 1674
6. Оптические и другие приборы - 164
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 75
9. Прицеп - 21
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