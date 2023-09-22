Россия полна решимости продолжать войну с Украиной, сообщает издание Forbes. По словам военного корреспондента Дэвида Акса, Россия впервые за 30 лет возобновила производство танковых двигателей для Т-80, что можно рассматривать как предвестник продолжительной войны.

«Новые двигатели с Калужского турбинного завода являются предупреждением для Украины и ее союзников. Предупреждением о том, что, по крайней мере на промышленном уровне, Россия полна решимости продолжать войну с Украиной», - приводит издание слова эксперта.