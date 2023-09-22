Что обсудили Хикмет Гаджиев и Армен Григорян фото; новость дополнена
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.
На встрече обсуждались конкретные шаги по продвижению мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, в том числе вопросы делимитации, безопасности, коммуникаций и гуманитарных аспектов. Позиция ЕС на встрече была следующей: на переговорах в Гранаде Ереван и Баку должны публично подтвердить приверженность признанию территориальной целостности и суверенитета друг друга на основе договоренностей, достигнутых в Праге и Брюсселе.