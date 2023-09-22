Президент Республики Сербской восхищен событиями в Карабахе

«Господин президент!

Выражаю Вам признательность за возможность встретиться с Вашим превосходительством в городе Будапешт 20 августа этого года и обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества.

Я внимательно слежу за событиями, происходящими в Карабахском регионе. Отмечу, что разрешение споров, длящихся на протяжении десятилетий, как это показывает история многих государств мира, требует смелости и мудрости сильного и умного лидера.

Надеюсь, что сложившаяся новая ситуация откроет возможности для полной интеграции региона и его жителей, желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану.

Ваше превосходительство, выражаю Вам глубокое почтение, передаю пожелания здоровья и процветания, дружественному народу Азербайджана – благополучия», - говорится в тексте письма.