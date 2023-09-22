Заявление Администрации президента

В Карабахском регионе Азербайджана продолжаются неотложные мероприятия по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов и обеспечению потребностей проживающих там армян, сообщили в Администрации президента Азербайджана.

26 сентября 2023 года по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения детских садов, станций скорой медицинской помощи и пожарных служб горюче-смазочными материалами были отправлены очередные 2 автомобиля с 38 тоннами бензина и 16 тоннами дизельного топлива.