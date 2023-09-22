Прокурор Тегерана требует сурово наказать напавшего на азербайджанское посольство
Прокурор Тегерана в обвинительном заключении попросил самое суровое наказание для напавшего на посольство Азербайджана, заявил пресс-секретарь Министерства юстиции Ирана Масуд Сатаиши.
По его словам, обвинение направлено в суд.
Напомним, утром 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны и ранил еще двоих. После этого сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы.