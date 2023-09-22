В ходе осмотра объектов гражданской инфраструктуры на территории Ходжалинского района был выявлен очередной склад боеприпасов, сообщили в Минобороны.

Было изъято большое количество патронов, ручных гранат, минометов, артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, а также управляемых ракет и других боеприпасов противотанковых ракетных комплексов.

В этом районе также было обнаружено и изъято значительное количество ящиков с боеприпасами, загруженных на прицепы.