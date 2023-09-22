Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар совершил визит в Россию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-службы ЛНА в Facebook.

"На основании поступившего от Российской Федерации приглашения фельдмаршал Халифа Абу аль-Касем Хафтар посетил Россию сегодня, во вторник, 26 сентября 2023 года", - указывается в тексте. Отмечается, что в ходе визита "состоялись переговоры с российскими ответственными лицами по поводу развития событий в Ливии".

Кроме того, обсуждались "двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, а также вопросы, представляющие взаимный интерес".

Согласно сообщению, Хафтара встречал заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Ранее ливийское издание Al-Marsad информировало о "коротком рабочем визите" Хафтара в Москву. Утверждалось, что он прибыл в столицу по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.