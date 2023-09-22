Грузия отрезала Россию от европейских автомобилей

В Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь.

Ограничение предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС, который был утвержден 23 июня.

В Россию запрещено вывозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.

По информации Грузстата, если в июле из Грузии в Россию было реэкспортировано 1 054 машины общей стоимостью 13,346 млн долларов, то в августе - лишь 85 единиц (стоимостью 781,1 тысячи долларов).

В первой половине текущего года из Грузии в Россию реэкспортировано 4840 автомобилей. Их общая стоимость - 65,8 млн долларов. Реэкспорт автомобилей из Грузии в страны Центральной Азии продолжается в прежнем темпе. Эксперты неоднократно высказывали мнение, что часть этих машин затем переправляется в Россию.