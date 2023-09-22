Песков боится Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать видео, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избивает задержанного в следственном изоляторе.
"Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду", - сказал Песков во вторник, 26 сентября, во время ежедневного общения с журналистами, не дожидаясь соответствующего вопроса.
Когда у Пескова спросили, почему он не будет давать комментариев, он ответил: "Не хочу".
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