Песков боится Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать видео, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избивает задержанного в следственном изоляторе.

"Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду", - сказал Песков во вторник, 26 сентября, во время ежедневного общения с журналистами, не дожидаясь соответствующего вопроса.

Когда у Пескова спросили, почему он не будет давать комментариев, он ответил: "Не хочу".