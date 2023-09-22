Азербайджан хочет посадить Кочаряна, Саргсяна, Арутюняна… и многих других

Военная прокуратура Азербайджана в прошлом году возбудила уголовное дело в связи с преступлениями против человечности, в том числе военными преступлениями, совершенными Вооруженными силами Армении против азербайджанцев.

В отношении 297 человек возбуждены уголовные дела по статьям 103 (геноцид), 113 (пытки), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права в ходе вооруженных конфликтов) УК. Все они объявлены в розыск.

В список входит экс-глава сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян, который обвиняется в организации ракетных ударов по Гяндже в октябре 2020 года.

С февраля 2022 года Азербайджан также объявил о розыске бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. По данным прокуратуры Азербайджана, Кочарян и Саргсян находятся в розыске за свою сепаратистскую деятельность в 1988 году.

«С февраля 1988 года они проводили встречи с армянскими сотрудниками в организациях и ведомствах Ханкенди с целью посеять семена национальной вражды и ненависти между армянами и азербайджанцами», - заявил СМИ глава специального следственного управления Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

Как сообщил Тагиев, 2 сентября 1991 года Кочарян и Саркисян провозгласили так называемую «Нагорно-Карабахскую республику», незаконно присоединив к Нагорному Карабаху бывший Шаумянский район Азербайджана. Также на этих территориях было незаконно приостановлено действие Конституции, законов, деятельность прокуратуры Азербайджана.

Список лиц, которых разыскивает Азербайджан, этим не ограничивается. В ноябре 2020 года были объявлены в розыск бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, так называемый «глава МИД» сепаратистов Давид Бабаян, а также Арман Бабаджанян и Джалал Арутюнян.

В список также входят армянские бизнесмены: президент Союза Армян России Ара Абрамян, владелец «Ташир Групп» Самвел Карапетян и владелец компании Royalsis Давид Галстян.

Как заявила Генпрокуратура Азербайджана, указанные лица в 2001-2021 годах везли в Армению военное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства в крупных масштабах. Оттуда это оружие было перевезено в оккупированный Арменией Карабах на прилегающие к нему территории.

«Самвелу Саркисяну Карапетяну, Давиду Галстяну и Аре Абрамяну предъявлены обвинения по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 УК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, все они объявлены в международный розыск», - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан обратился за юридической помощью к зарубежным партнерам.