В связи с пожаром на АЗС вблизи Ханкенди 25 сентября на территорию была направлена пожарная бригада Государственной противопожарной службы МЧС, сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте было установлено, что возгорание произошло в парке запасных топливных баков и риск его расширения был высок.

Пожарные справились с огнем. Прилегающие территории, включая другие топливные баки, были защищены от огня.