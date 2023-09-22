Эрдоган расхваливает Азербайджан

Отношение (азербайджанских властей) к армянам в Карабахе, несмотря на всю боль, которую азербайджанцы испытали за 30 лет, выше всяких похвал, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабмина страны.

«Мы гордимся успехами азербайджанской армии. Да упокоит Аллах души наших братьев-шехидов, желаю исцеления раненым», - сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду, что Армения «не поддастся внешним провокациям»: «Мы хотим создать процветающий регион с совместными проектами, которые будут включать и Иран. Друзья Турции всегда в выигрыше, а враги - проигрывают. Мы ищем пути расширения круга наших друзей», - добавил турецкий президент.